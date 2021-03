Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le mois de mars commence du bon pied Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent le mois de mars du bon pied (+1,7% à Londres, +1,5% à Paris, +1,1% à Francfort), encouragées par des signaux encourageants sur le front de l'activité manufacturière dans la région. L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est en effet établi à 57,9 en donnée définitive pour février, chiffre révisé par rapport à une estimation flash de 57,7, et après 54,8 en janvier. 'L'indice PMI a atteint un plus haut de trois ans, un niveau rarement dépassé depuis le lancement de l'enquête, il y a plus de vingt ans', souligne IHS Markit, pour qui 'le secteur manufacturier fait de plus en plus figure de moteur principal de l'économie de la zone euro'. De même, la croissance du secteur manufacturier du Royaume Uni a accéléré légèrement, selon l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 54,1 en janvier à 55,1 le mois dernier, dépassant ainsi l'estimation flash qui était de 54,9. Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, cette semaine, des indices PMI composites, de l'inflation et du taux de chômage dans la zone euro, ainsi que des indices ISM et du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues par exemple celles des Européens Vivendi, Merck KGaA, CRH, Henkel et LSE Group, ou encore celles des Américains Target, HP Enterprise et Broadcom. Pour l'heure, PostNL bondit de 6% à Amsterdam, suite à la publication d'un EBIT normalisé de 245 millions d'euros au titre de 2020, à comparer à 135 millions l'année précédente, pour des revenus en croissance de plus de 14% à 3,25 milliards.

