Marché : le léger repli de la veille devrait se prolonger

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa pause jeudi matin après un premier trimestre tonitruant qui lui a permis de reprendre près de 10% et de reconquérir le seuil des 6000 points. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - recule de 2,5 points à 6063,5 points, annonçant une prolongation du léger repli de la veille. Le marché parisien avait signé hier une fin de trimestre plutôt médiocre en s'effritant de 0,3%, mais son gain depuis le 1er janvier dépasse tout de même largement les 9%. Comme prévu, Joe Biden a dévoilé hier soir les 25 pages de son plan de 2.000 milliards de dollars visant à moderniser les infrastructures des Etats-Unis au cours des huit années à venir. Ce plan d'investissement, qui doit encore être approuvé par le Congrès, a soutenu la hausse des marchés actions depuis le début de l'année et semble désormais bien intégré dans les cours. Mais les investisseurs commencent à anticiper un second volet d'un montant équivalent, voire la mise en place d'une troisième enveloppe de 2.000 milliards de dollars ayant une vocation plus 'sociale'. Si Wall Street n'a pas exulté face à de telles promesses, l'indice S&P 500 s'est adjugé près de 0,4% mercredi, à près de 3973 points, après avoir établi en séance un record absolu à 3994 points. Autre illustration de l'optimisme des opérateurs, l'indice du CBOE qui mesure la volatilité du S&P 500 a perdu plus de 1% pour repasser sous le niveau des 20 points, souvent jugé critique. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie d'un point de base à 1,72%. Ce mouvement de détente sur le marché obligataire américain touche également le Bund allemand de même échéance, dont le rendement se stabilise autour de -0,29% ce matin. Du côté de la conjoncture, les indices PMI définitifs sur l'activité du secteur manufacturier dans les économies européennes devraient confirmer dans la matinée la bonne santé de l'industrie en ce début de printemps. L'ISM manufacturier, qui sera publié aux Etats-Unis dans l'après-midi, devrait également avoir progressé en mars, au-delà du seuil des 60 points, alors que la vigueur de l'activité industrielle alimente les pression de prix en amont.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.