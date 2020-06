Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le FMI dégrade ses prévisions de PIB Cercle Finance • 24/06/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Dans une mise à jour de ses perspectives économiques, le Fonds Monétaire International déclare s'attendre désormais à une contraction de 4,9% du PIB mondial en 2020, alors qu'il n'anticipait qu'une baisse de 3% pour cette année en avril dernier. 'La pandémie de Covid-19 a eu un impact plus négatif qu'anticipé sur l'activité au premier semestre 2020, et la reprise est attendue plus graduelle qu'estimé précédemment', explique l'institution basée à Washington. Par régions, le FMI table désormais sur des contractions de PIB de 8% pour les Etats-Unis, de 10,2% pour la zone euro (dont -12,5% pour la France), de 5,8% pour le Japon et de 10,2% pour le Royaume Uni, alors que la Chine devrait voir son PIB augmenter de 1%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.