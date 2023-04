Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: le FMI attend 2,8% de croissance mondiale en 2023 information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 15:30

(CercleFinance.com) - D'après les prévisions publiées en avril par le Fonds Monétaire International (FMI), la croissance de l'économie mondiale devrait ralentir de 3,4% en 2022 à 2,8% cette année, avant de s'établir à 3% en 2024, selon son scénario de référence.



Les pays avancés devraient connaître un ralentissement particulièrement marqué, avec un taux de croissance chutant de 2,7% en 2022 à 1,3% en 2023, alors que les pays émergents et en développement devraient voir le leur passer de 4% à 3,9%.



De façon plus détaillée, cette année, le FMI anticipe des croissances de PIB de 1,6% aux Etats-Unis, de 0,8% en zone euro (dont -0,1% pour l'Allemagne et 0,7% pour la France), de -0,3% au Royaume-Uni, de 5,2% en Chine et de 5,9% en Inde.



Dans un autre scénario plausible du FMI avec une amplification des tensions sur le secteur financier, la croissance mondiale chuterait aux alentours de 2,5% en 2023 et celle des pays avancés passerait sous la barre de 1%.



Dans le scénario de référence, l'inflation globale mondiale chuterait de 8,7% en 2022 à 7% en 2023, mais l'inflation sous-jacente devrait diminuer plus lentement. Dans la plupart des pays, l'inflation ne devrait pas revenir à son niveau cible avant 2025.