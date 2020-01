Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le FMI abaisse ses prévisions de croissance Cercle Finance • 20/01/2020 à 15:50









(CercleFinance.com) - Dans la mise à jour de ses perspectives de l'économie mondiale publiée ce lundi, le FMI indique prévoir que la croissance mondiale s'accélèrera légèrement, passant de 2,9% en 2019 à 3,3% en 2020, puis à 3,4% en 2021. Ces nouvelles prévisions impliquent, par rapport à celles d'octobre dernier, une légère révision à la baisse de 0,1 point pour 2019 et 2020 et de 0,2 point pour 2021, due en grande partie aux réévaluations à la baisse concernant l'Inde. 'La reprise prévue de la croissance mondiale continue de dépendre du redressement de pays émergents qui connaissent des difficultés et affichent des résultats médiocres, tandis que la croissance des pays avancés se stabilise autour des niveaux actuels', prévient le FMI.

