Marché : le début de semaine s'annonce prudent

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli lundi matin, alourdie par la poursuite du net courant vendeur sur les marchés obligataires. Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison mars - sur l'indice CAC 40 perd 25 points à 5744,5 points, annonçant un début de séance en territoire négatif. Les marchés d'actions pâtissent depuis quelques semaines de la remontée des rendements obligataires, alimentée par une perspective de l'accélération dans les mois qui viennent. Malgré ces hésitations, le marché parisien avait repris près de 0,8% vendredi, au-delà des 5770 points, un gain qui lui avait permis de gagner 1,1% sur l'ensemble de la semaine écoulée. Le CAC affiche désormais une progression de 3% sur un mois. Après la hausse des dernières semaines, les investisseurs pourraient être tentés de reprendre leur souffle lundi face à la remontée non démentie des rendements obligataires. L'appétit pour le risque qui n'en finit plus de monter en puissance provoque en effet une rotation sectorielle au détriment des actifs de 'précaution'. Sur le marché américain des Treasuries, le rendement à dix ans avait terminé la semaine passée sur un nouveau pic de tension de cinq points à 1,34%. Les rendements obligataires de la zone euro emboîtent logiquement le pas aux Treasuries. Le Bund 10 ans, considéré comme le baromètre du marché obligataire de la zone euro, remonte à -0,3%, tandis que l'OAT française revient autour de -0,06% Le début de semaine pourrait aussi être plombé par la remontée des prix des matières premières, qui confirment le scénario d'une poussée inflationniste dans les mois à venir. Le brut léger américain reprend 1,2% à près de 60 dollars tandis que le cuivre flambe de près de 2%. Les investisseurs suivront aujourd'hui la parution de l'indice Ifo qui avait récemment traduit un net recul de la confiance des chefs d'entreprises allemands, ainsi que le discours de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, devant le Parlement européen.

