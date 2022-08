Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: le débat sur l'inflation va se poursuivre information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 08:34

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans tendance claire mercredi en début de séance dans l'attente d'une nouvelle salve de statistiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 39,5 points à 6249 points, laissant entrevoir une ouverture favorable dans l'immédiat.



Cette dernière séance du mois sera rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, avec entre autres la première estimation de l'inflation dans la zone euro en août.



Si les prix de l'essence ont baissé durant l'été après leur envolée spectaculaire du début d'année, le rythme actuel de l'inflation (+9% en données totales, +4% en sous-jacent) n'est toujours pas jugé acceptable par la BCE.



Comme en Allemagne hier, ces chiffres devraient d'ailleurs mettre en évidence une nouvelle accélération des prix à la consommation dans la région et venir encore un peu plus alimenter le débat sur la remontée des taux, le facteur dominant du moment.



'Les discours récents ne laissent augurer aucune pause imminente dans le cycle de resserrement', rappellent les équipes d'Oddo BHF dans une récente note.



Pour la banque privée, la réunion de la BCE prévue la semaine prochaine devrait se solder par une hausse de 50 points de base, même si l'hypothèse d'un relèvement de 75 points semble de plus en plus tenir la corde.



Aux Etats-Unis, la probabilité estimée d'une hausse de taux de 75 points de base atteint désormais 62,5%, selon le baromètre FedWatch de CME Group, après le solide indice de confiance du Conference Board dévoilé hier.



'Ces nouvelles positives sur l'économie ont renforcé la confiance des investisseurs sur le fait que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux en 2023', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



Après leur remontée de la veille, le rendement des bons du Trésor américains à 10 ans se tassent un peu ce matin, aux abords de 3,11%, contre 3,14% hier soir.



En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans se détend lui aussi à 1,50% alors qu'il pointait à 1,54% hier. Son équivalent français, à 2,12%, se replie lui aussi.



Sur le marché des changes, l'euro poursuit son redressement au-delà de la parité face au dollar, à 1,003 face au dollar, en perspective de la normalisation de la politique de la BCE.



Seule bonne nouvelle de ce début de matinée, l'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier chinois est ressorti à 49,4 en août, contre 49 en juillet, selon des données du Bureau d'Etat des statistiques.



'Malgré les impacts de la Covid-19 et les canicules, l'économie chinoise a maintenu sa reprise', se félicité le BES.