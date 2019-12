Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le DAX avance, Londres et Paris perdent du terrain Cercle Finance • 03/12/2019 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes évoluent ce matin en ordre dispersé. En effet, si le DAX parvient à avancer de +0,9%, le CAC 40 et le FTSE 100 se prennent les pieds dans le tapis. Ils reculent en effet respectivement de -0,5% et -0,6%. Rappelons que Wall Street a subi un retournement de tendance hier, même si ses pertes ont été deux fois moins importantes que celles des places européennes, le Dow Jones ayant cédé environ 1% au coup de cloche final lundi soir. Les investisseurs ont été saisis de doutes après une série de tweets de Donald Trump vantant les vertus des surtaxes douanières, qui présentent le mérite de 'faire rentrer de l'argent' à en croire le président américain. Plus préoccupant, Trump a menacé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 100% sur les produits français tels que le champagne ou les sacs à main en représailles au projet de taxe française sur les géants du numérique ('GAFA'). 'Cette passe d'armes avec la France accroît par ailleurs le risque que les Etats-Unis infligent des droits de douane supplémentaires aux véhicules importés d'Europe', commentent les équipes de Danske Bank. Du côté des donnés du jour, une seule statistique était attendue. Et elle est plutôt bonne. En octobre 2019 par rapport à septembre 2019, les prix à la production industrielle ont en effet augmenté de +0,1% dans la zone euro et dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus anticipait plutôt une stabilité des prix à la production industrielle.

