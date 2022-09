Marché: le CPI américain, chiffre de toutes les attentes information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 08:37

(CercleFinance.com) - Après cinq séances de hausse, la Bourse de Paris devrait reprendre son souffle mardi à l'ouverture, le contexte étant à la prudence avant la publication de plusieurs indicateurs économiques importants, dont les chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grignote 12,5 points à 6346,5 points, un score annonciateur d'un début de séance en très légère hausse.



Après avoir essuyé deux semaines de sévère correction en août, les marchés boursiers ont repris vie en septembre grâce à une diminution des anticipations d'inflation, due notamment au reflux des prix du pétrole.



Les investisseurs restent partagés entre tentation de réaliser quelques bonnes affaires et aversion au risque persistante sur fond de menaces récessionnistes et de resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales.



L'indicateur des prix à la consommation aux Etats-Unis (CPI) pour le mois d'août, qui tombera à 14h30, sera étudié soigneusement dans un contexte de crainte d'une inflation prolongée qui pourrait relancer les spéculations sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



La moyenne des estimations des économistes donne un chiffre de 8,1% en rythme annuel pour l'indice d'inflation principal, après +8,5% en juillet, ce qui pourrait montrer que le pic d'inflation a été dépassé.



'Plusieurs signaux présagent un freinage à court terme', estiment les économistes d'Oddo BHF, qui mettent principalement en évidence le recul des prix à la pompe.



'Les prix des voitures d'occasion baissent nettement, de même que les cours de nombreuses matières premières', fait remarquer la banque privée.



S'il semble encore trop tôt pour anticiper un changement de stratégie des banquiers centraux américains, un tassement de l'inflation pourrait nourrir l'appétit pour le risque.



La boussole du CPI, en particulier dans sa version de base ('core') qui exclut les composants les plus volatils, pourrait toutefois réserver de moins bonnes surprise.



'Si l'inflation coeur venait à remonter, cela viendrait infléchir une série de trois mois de décrue et mettrait un peu plus de pression sur la Fed pour durcir le ton lors de sa réunion du 19 septembre', met en garde La Financière de l'Echiquier.



En attendant l'inflation américaine, le marché prendra connaissance dans le courant de la matinée de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui pourrait alimenter les craintes sur la croissance européenne.



La Bourse de New York a fini dans le vert lundi à l'issue d'une séance marquée par un retour des investisseurs sur les valeurs de la technologie et de l'énergie.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans reprend points de base, à 3,36%, mais son équivalent allemand reflue en direction de 1,65% après être monté jusqu'à 1,75% hier.



Le dollar, lui, cède du terrain à quelques heures de la publication des chiffres des prix à la consommation américains, autour de 1,0140 face à l'euro.



Les cours du pétrole continuent leur mouvement de yo-yo après avoir nettement progressé hier sur des rumeurs d'un possible embargo européen sur les produits pétroliers russes.



Le baril de Brent gagne 0,1% au-delà de 94 dollars et le brut léger américain 0,2% à 87,9 dollars.