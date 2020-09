Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le coronavirus inquiète toujours Cercle Finance • 25/09/2020 à 11:38









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce vendredi (+0,2% à Londres, -0,5% à Francfort, -0,6% à Paris), alors que la pandémie de Covid-19 demeure au coeur des préoccupations des investisseurs. 'Aux Etats-Unis et au Brésil, les infections ont cessé de décroitre, tandis qu'en Europe de l'Ouest, elles progressent de nouveau significativement', note Commerzbank, ajoutant qu'une 'seconde vague pourrait aussi apparaitre en Allemagne'. Seule donnée attendue ce jour, les commandes de biens durables aux Etats-Unis devraient ressortir en hausse de 1% au mois d'août, à en croire l'estimation moyenne des économistes, après un bond de 11,4% en juillet. 'Dans les statistiques de production industrielle, le niveau d'activité du secteur des biens d'équipement reste nettement inférieur à celui d'avant crise, mais il n'est pas certain que l'activité dans ce secteur connaisse un net rebond ces prochains mois...', juge Aurel BGC. Sur le front des valeurs, BMW recule de 1% à Francfort après que le constructeur automobile a accepté de payer 18 millions de dollars en vue de régler à l'amiable une procédure concernant ses pratiques commerciales aux Etats-Unis. Lagardère s'envole de 30% à Paris, les familles Arnault et Lagardère ayant finalisé leur partenariat annoncé le 25 mai : Groupe Arnault a pris une participation dans Lagardère C&M à hauteur de 27% et acquis directement 5,51% de Lagardère.

