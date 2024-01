Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le consensus sur les taux commence à se lézarder information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mercredi matin avant les chiffres sur les ventes au détail aux Etats-Unis et alors que les doutes autour d'une baisse rapide des taux se font de plus en plus pressants.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 90 points à 7312 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Le marché parisien avait déjà fini la séance d'hier sur un repli de 0,2% à 7398 points, pour aligner une cinquième baisse en six séances et enfoncer son support important des 7410 points.



Clairement, le doute ressurgit concernant l'imminence d'une baisse de taux de la Fed dès la fin du mois de mars: le consensus qui était de plus de 77% avant le week-end ressort désormais à 63% selon le baromètre FedWatch.



En Europe aussi, la BCE semble très réticente à laisser les investisseurs escompter une baisse de taux avant l'automne prochain, alors que beaucoup l'espéraient dès l'entame du second semestre.



D'après le marché monétaire, une baisse de taux en mars n'est plus évaluée qu'à 29%, contre 43% avant le week-end.



'C'était inévitable. Le décalage entre les anticipations de marché concernant l'ampleur des baisses de taux en 2024 et le discours des banquiers centraux augmente l'incertitude sur les marchés boursiers, ce qui abouti à un repli des indices', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Sur le Vieux Continent, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), doit s'exprimer ce mercredi à l'occasion du forum économique de Davos.



'Malheureusement, ceux qui espèrent y voir plus clair avec la réunion de la BCE la semaine prochaine risquent d'être déçus', prévient Christopher Dembik



'L'institution va certainement souffler le chaud et le froid concernant ses intentions. Elle va attendre que la Fed se prononce et qu'elle ait plus de statistiques concernant l'inflation pour s'avancer sur un calendrier, selon nous', souligne l'analyste.



Les investisseurs attendent désormais les données sur les ventes de détail aux Etats-Unis, qui paraîtront à 14h30, afin de jauger de l'évolution de la consommation durant la période stratégique de Noël.



Avec le renchérissement du crédit et le fléchissement du marché du travail, un ralentissement de la consommation américaine est attendu depuis quelque temps mais il ne s'est pas encore manifesté.



Après le rebond surprise de 0,3% qui avait été enregistré au mois de novembre, une nouvelle hausse des ventes (+0,4%) est anticipée en décembre.



Les investisseurs prendront également connaissance d'une série de statistiques qui leur permettront d'en savoir plus sur l'évolution de l'inflation.



Les chiffres sur les prix à la consommation au Royaume-Uni en en zone euro et les prix à la production industrielle aux Etats-Unis figurent également parmi les indicateurs attendus aujourd'hui.



Du côté des valeurs, une nouvelle salve de publications de sociétés devraient par ailleurs animer les échanges, à commencer par le résultats du producteur d'aluminium américain Alcoa.





