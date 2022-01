Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le climat est dominé par l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en net repli jeudi matin, les investisseurs préférant prendre quelques bénéfices à la suite d'une séquence haussière qui a permis au CAC 40 d'enchaîner les records.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC - livraison janvier - décroche de 113,5 points à 7259,5 points, annonçant un sérieux trou d'air à l'ouverture.



Le marché parisien a grimpé de près de 14% ces trois derniers mois et il n'est pas étonnant que les intervenants opèrent une pause afin de digérer ce mouvement particulièrement marqué.



Le climat général est dominé par l'aversion au risque après le retournement à la baisse de Wall Street, qui a fini sur de lourdes pertes hier suite à la publication des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed.



Le compte-rendu de la banque centrale américaine a montré que ses dirigeants envisageaient une hausse des taux à un rythme plus rapide que prévu initialement.



Au coup de cloche final, le Dow Jones lâchait 1,1% tandis que le Nasdaq Composite plongeait de 3,3%.



Le moral des investisseurs s'est encore un peu plus dégradé ce matin avec la déclaration de l'état d'urgence au Kazakhstan, qui a obtenu l'aide de Moscou pour des opérations de maintien de l'ordre face aux manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours.



Dans ce contexte, toutes les places boursières d'Asie ont fini en territoire négatif jeudi, avec notamment un recul de l'ordre de 2,8% à Tokyo.



Au chapitre économique, les investisseurs suivront avec attention, cet après-midi aux Etats-Unis, les chiffres de la balance commerciale, des commandes à l'industrie, des inscriptions aux allocations chômage ainsi que l'ISM des services.



Avant cela, ce sont les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne, puis des prix producteurs dans la zone euro, qui seront dévoilés en fin de matinée.





