Marché : le cap des 5000 points se rapproche

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin après un indicateur encourageant dans le secteur des services en Chine, qui entretient les espoirs d'un rebond de l'activité en Europe. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - progresse de 67 points à 4920 points, annonçant un début de séance dans le vert. Après trois mois de contraction, l'activité du secteur des services chinois a renoué avec la croissance en mai, d'après les résultats de la dernière enquête Caixin auprès des directeurs d'achats. Un redressement directement relié à l'assouplissement des mesures de confinement qui avaient suivi l'apparition du virus Covid-19, à en croire le bureau d'études. Caixin évoque ainsi des entreprises 'relativement optimistes' quant à la dynamique économique en cours et quant aux mesures de soutien à l'activité récemment dévoilées par les autorités chinoises. A la différence du secteur industriel - qui semble le premier à bénéficier de l'embellie avec une reprise en 'V' - le secteur des services devrait signer une remontée plus graduelle, en forme de 'U', selon les experts. 'La seconde étape de la reprise économique sera celle d'un rebond de la consommation et des services', explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. 'Elle sera plus progressive et demeure incertaine', prévient-il. 'Le tourisme, les loisirs et la restauration ne pourront vraiment reprendre qu'avec la certitude que cet épisode sanitaire est derrière nous', conclut l'analyste. En Europe, la séance de mercredi sera elle aussi rythmée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques, à commencer par les résultats définitifs des enquêtes PMI mensuelles réalisées auprès des directeurs d'achats dans le secteur des services de la zone euro. Ces statistiques pourraient relancer le débat sur la nécessité de mesures de soutien additionnels à la veille de la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européennes (BCE). Depuis plusieurs séances, les acheteurs semblent en effet galvanisés par les rumeurs de renforcement du programme d'achat d'urgence de la BCE (PEPP) qui sera ou non confirmé demain, soit pour une mise en place immédiate, soit pour la fin de l'année 2020. De bonnes nouvelles permettraient sans nul doute de maintenir la dynamique haussière des marchés et à l'indice CAC 40 de renouer, rapidement, avec le niveau symbolique des 5000 points.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.