Marché : le calme règne en préouverture

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait faire du surplace mercredi à l'ouverture, l'absence d'informations majeures incitant les investisseurs à prolonger la pause de la veille. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - perd autour de 13 points à 5470 points, annonçant un début de séance en léger repli. Le marché parisien avait fini sur une modeste progression hier, reprenant 0,2% à 5482 points, tout près de ses plus hauts du jour (5487 points) et à quelques encâblures du seuil des 5500 points. Si les acheteurs semblent garder la main, les volumes sont restés relativement médiocres avec 3,75 milliards d'euros échangés et la séance s'est avérée peu volatile. Un certain calme continue de régner sur les marchés ce matin en l'absence d'événements économiques majeurs et du manque d'informations concernant le développement de nouveaux vaccins, principale préoccupation des investisseurs depuis une dizaine de jours. En Asie, les variations sont restées limitées mercredi, notamment en Chine, où l'indice CSI 300 des grandes capitalisations rétrocédait moins de 0,1% en fin de séance. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei accusait des pertes de l'ordre de 1,1%, victime de prises de bénéfices logiques après une envolée de 13% en dix séances. Les places boursières restent sous l'influence des nouvelles autour de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, et surtout du développement de nouveaux vaccins. 'Hier, le directeur financier d'AstraZeneca a déclaré que les résultats de phase III seraient disponibles d'ici quelques jours, voire d'ici quelques semaines', souligne-t-on toutefois chez Danske Bank. 'Le directeur général de Pfizer a annoncé de son côté que le groupe se préparait à déposer ses données auprès de la Food & Drug Administration américaine', ajoute la banque danoise. De bonnes nouvelles ne manqueraient pas d'alimenter la tendance haussière des marchés et permettre une fin d'année boursière sur les chapeaux de roue. La séance du jour s'annonce en revanche relativement calme du côté des statistiques, avec une agenda macroéconomique qui s'annonce plutôt maigre malgré la publication, aux Etats-Unis, des derniers chiffres de l'immobilier et la parution, en Europe, de l'inflation en zone euro.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.