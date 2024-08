Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: le calme règne après une semaine mouvementée information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent peu dans l'ensemble ce lundi (+0,2% à Londres, -0,1% à Paris, +0,1% à Francfort), après une semaine mouvementée qui les a toutefois vues finir la séance de vendredi sur une note légèrement positive.



Selon Capital Economics, le maintien de l'accalmie observée en fin de semaine dernière dépendra en grande partie des données américaines publiées les prochaines semaines, ainsi que de l'évolution des attentes en matière de taux directeurs de la Fed.



'Notre scénario de base reste que la récente série de mauvaises données est plus probablement due à des perturbations temporaires qu'au début d'un ralentissement sérieux, ce qui suggère que le rebond récent des actifs risqués se poursuivra', juge-t-il.



'Alors que le calme revient timidement, l'évolution à court terme dépendra en grande partie de la direction du yen, du marché du travail américain et des résultats de Nvidia compte tenu des doutes croissants sur l'IA', estime pour sa part Barclays.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais la semaine verra paraitre nombre de statistiques en Europe, telles que l'indice ZEW en Allemagne ou encore les derniers chiffres de la croissance et de l'inflation au Royaume-Uni.



De l'autre côté de l'Atlantique, les opérateurs seront attentifs aux chiffres de l'inflation, puis des ventes de détail, de la production industrielle et de la construction résidentielle pour le mois écoulé, ainsi qu'à l'indice d'activité Empire State.



Chargé sur le plan macroéconomique, le calendrier verra aussi des publications trimestrielles d'entreprises comme celles de Henkel, RWE et E.ON en Europe, ou encore de Home Depot, Cisco, Applied Materials et Walmart outre-Atlantique.



Pour l'heure, Hannover Re s'adjuge plus de 4% à Francfort, le numéro trois mondial de la réassurance ayant dévoilé un bénéfice net en hausse de 21% au titre du premier semestre, supérieur aux attentes, et confirmé ses prévisions pour 2024.





