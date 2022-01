Marché: le CAC se remet dans le sens de la marche information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 08:37

(CercleFinance.com) - Après avoir réussi à reprendre le seuil des 7000 points hier, la Bourse de Paris devrait poursuivre sur sa lancée et ouvrir en légère hausse vendredi matin, le timide retour de l'appétit pour le risque continuant de profiter aux marchés d'actions.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - grignote 5,5 points à 7026,5 points, annonçant un début de séance favorable.



Le marché parisien s'était déjà remis dans le bon sens de la marche hier en achevant la séance sur un gain de 0,6% à 7.023 euros, bien aidé par les places américaines.



Les investisseurs semblent disposés à prendre davantage de risques maintenant que les inquiétudes entourant le rythme du resserrement monétaire de la Fed sont dissipées.



A l'issue de la réunion de son comité stratégique, la Réserve Fédérale a envoyé mercredi un signal clair en vue d'une hausse de taux dès le mois de mars et préparé le terrain à une prochaine réduction de son bilan.



En Europe, le redressement des actions profite en premier lieu aux grosses capitalisations affichant un profil relativement défensif, ainsi qu'aux titres les plus décotés de type 'value'.



A Wall Street, l'orientation favorable qui avait marqué le début de la séance après des données économiques encourageantes s'est estompée par la suite: le Dow Jones a fini juste sous son équilibre, à 34161 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est affaissé de 1,4%.



Aux niveaux actuels, l'indice à forte pondération technologique accuse encore un repli de plus de 14% depuis le début de l'année, ce qui pousse certains intervenants à juger que le marché est devenu 'survendu'.



'Nous pensons qu'il est désormais temps de profiter de l'opportunité constituée par ce repli pour mettre les liquidités mises de côté au travail dans de secteurs bien choisis', souligne Scott Wren, stratégiste chez Wells Fargo.



L'analyste dit apprécier tout particulièrement les secteurs de la technologie et des télécoms en raison de leur nette sous-performance sur le mois écoulé.



De bonnes statistiques pourraient favoriser le mouvement de rachats à bon compte en rassurant les investisseurs sur la conjoncture, l'un des rares moteurs susceptibles de porter les marché puisque le soutien de la Fed est appelé à disparaître.



La parution, en début d'après-midi, des chiffres des dépenses des ménages américains pourrait en cela les soulager.



Autre facteur de soutien pour les marchés, les résultats d'entreprise vont continuer à tomber ce vendredi, avec notamment les publication des poids-lourds Caterpillar et Chevron attendus avant l'ouverture de New York.