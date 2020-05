Marché : le CAC reste proche des 4470Pts après l'indice ZEW

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un bond de l'ordre de 5,2% à 4498,3 points, le CAC40 abandonne ce matin environ 0,6% vers 4470 points, après l'annonce des espoirs d'un vaccin étudié par Moderna contre le Covid-19.

'En effet, celui-ci aurait montré des signes positifs sur huit personnes ayant reçu trois injections. La société Moderna anticipe même déjà que la phase 3 pourrait démarrer dès juillet', souligne Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

'L'Allemagne et la France ont annoncé conjointement le projet d'un fonds à 500 milliards d'euros afin de soutenir la relance économique des pays de la zone Euro, alors que jusqu'à maintenant l'Allemagne refusait catégoriquement ce type d'initiative', note-t-il par ailleurs.

En Europe, l'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne, a grimpé de 22,8 points pour atteindre +51 au mois de mai, à comparer à +28,2 en avril, et alors que le consensus de marché l'attendait presque stable vers +31.

La séance verra également la publication notamment des chiffres de la construction résidentielle aux Etats-Unis pour le mois dernier, en début d'après-midi.

Sur le front des valeurs, les opérateurs devraient se montrer attentifs aux résultats trimestriels des groupes de distribution Walmart et Home Depot, qui les aideront à jauger la consommation des ménages américains.

En attendant, on notera qu'Eurazeo annonce un chiffre d'affaires économique en baisse de 4,5% au premier trimestre 2020, à périmètre constant, à 1.321,7 millions d'euros, chiffre d'affaires qui aurait été stable hors segment voyages et loisirs.

La société biopharmaceutique Genfit affiche au 31 mars 2020, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 252 millions d'euros, contre 314,1 millions un an auparavant et 276,7 millions au 31 décembre 2019.

Le titre Peugeot est en repli de -5,8% ce matin après les chiffres de l'ACEA. Les autres valeurs du secteur de l'automobile sont également en forte baisse (Valéo -6%, Renault -5,2%).

En avril 2020, les immatriculations de voitures particulières neuves dans l'Union européenne ont enregistré dans l'ensemble du secteur automobile une baisse d'une année sur l'autre de 76,3% indique l'ACEA.

La plupart des concessions de l'UE ayant été fermé pendant tout le mois, le nombre de voitures neuves vendues en Europe est passé de 1143 046 unités en avril 2019 à 270 682 unités le mois dernier.

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'achat' sur TF1 environ un mois et demi après sa dégradation, et remonte sa cible de six à 6,5 euros, jugeant les attentes du consensus 'excessivement basses pour 2020 alors que le marché publicitaire devrait s'améliorer'.