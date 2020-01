Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC résiste après la chute des indices US Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le CAC40 affiche un très léger rebond vers 5870 points malgré une clôture la veille en forte baisse à Wall Street (-1,6% sur le Dow Jones), toujours sur fond d'angoisse à propos de l'impact potentiel de l'épidémie venant de Chine. 'Le coronavirus s'est répandu dans d'autres pays, dont les Etats-Unis et la France. Les autorités chinoises ont prolongé les vacances de la Nouvelle Année Lunaire jusqu'au 2 février pour tenter de contenir l'épidémie', rappelle Wells Fargo Advisors. Cet après-midi aux Etats-Unis, sont attendus les commandes de biens durables de décembre et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, ainsi que les résultats de groupes comme Pfizer, 3M et United Technologies. Dans l'actualité des valeurs à Paris, Capgimini a annoncé lundi soir la réouverture de l'offre sur Altran du 28 janvier au 10 février, détenant 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote après sa première offre. Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire pour Dupixent dans le traitement d'entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de six à 11 ans. L'italien Luca de Meo, qui a quitté son poste de Seat devrait être nommé Directeur Général du groupe Renault aujourd'hui dans le cadre d'un conseil d'administration indique ce matin Le Figaro. Airbus a confirmé la conclusion d'un accord de principe avec le Parquet National Financier français, le Serious Fraud Office du Royaume-Uni et les autorités des États-Unis. ' Ces accords sont conclus dans le cadre d'enquêtes sur des allégations de corruption ainsi que le respect de la réglementation américaine sur le trafic international d'armes (ITAR) ' précise le groupe. Total, via sa filiale Total Quadran, et la Banque des Territoires annoncent un accord par lequel la Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France d'une capacité totale de 143 MW. Oddo BHF relève sa recommandation sur Edenred de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours relevé de 44 à 60 euros, avec une séquence de BPA ajustée à la hausse (+2,9% en moyenne sur 2019/2022) après relèvement de ses hypothèses opérationnelles.

