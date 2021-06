Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC à l'écart d'un retournement de tendance Cercle Finance • 24/06/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin après son repli de la veille, même si les investisseurs semblent rester prudents avant la publication de plusieurs indicateurs. Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de plus de 25 points à 6565,5 points, annonçant un début de journée dans le vert. La séance s'était plutôt mal terminée hier avec un CAC 40 qui avait doublé ses pertes au cours de la dernière heure d'échanges (-0,9% au final) pour terminer au plus bas du jour, vers 6555 points. Les volumes se sont révélés tout aussi anémiques que la veille, avec tout juste trois milliards d'euros traités et l'indice Euro STOXX 50 (-0,9%) a tout aussi mal fini la journée malgré la fermeté apparente de Wall Street. Le marché parisien a consolidé malgré la publication d'un très bon indice d'activité IHS Markit 'flash' de l'activité globale dans la zone euro, qui témoigne d'une accélération de la croissance dans la région. Mais les investisseurs attendent une nouvelle série de statistiques aujourd'hui, dont l'indice allemand Ifo qui devrait avoir bénéficié de la levée des restrictions en juin. Du côté de Wall Street, la dernière demi-heure de cotations s'est avérée fatale à la tendance haussière hier soir. Si les écarts en fin de journée apparaissaient peu spectaculaires, le mouvement de correction du S&P 500 se lit assez aisément sur le graphique du jour, avec un repli de 0,1% au coup de cloche final. Et si le Nasdaq a réussi à inscrire de nouveaux records, le Dow Jones a lui passé l'essentiel de la séance dans le rouge et clôturé sur un repli de 0,2%. Aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront avec attention, cet après-midi, les chiffres la troisième estimation de la croissance américaine de premier trimestre, les commandes de biens durables, ainsi que les inscriptions aux allocations chômage. Sur le plan technique, les chartistes font valoir que le marché parisien peut évoluer sereinement, bien à l'écart d'un retournement de tendance puisqu'un éventuel changement de configuration ne risquerait de prendre forme qu'en cas de cassure soudaine des 6300 points.

