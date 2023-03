Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: le CAC 40 relève un peu la tête information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 08:31









(CercleFinance.com) - Vivement secouée ces dernières semaines, la Bourse de Paris espère reprendre ses esprits lundi à l'entame d'une semaine qui sera dominée par la publication de nouvelles données sur l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 58,5 points 7087,5 points, laissant entrevoir un après le nouvel accès de faiblesse connu vendredi.



Le marché parisien avait achevé la séance de vendredi sur un recul de 1,7%, pénalisée par le lourd repli de Deutsche Bank (-8,5%) à Francfort, victime de la crise de confiance qui entoure toujours le secteur bancaire européen.



Le CAC a beau avoir regagné un peu de terrain la semaine passée (+1,3%), il semble peu probable que les marchés d'actions retrouvent la sérénité qui leur avait permis de fortement progresser depuis le début de l'année.



Après la soudaine poussée de fièvre et le retour de la volatilité survenus début mars, la peur a reflué mais les marchés ne sont toujours pas revenus à l'état d'esprit observé avant la correction des valeurs bancaires.



L'indice mesurant la volatilité de l'Euro STOXX 50, dont la brusque envolée avait surpris de nombreux investisseurs, a encore signé une embardée de plus de 15% vendredi.



Les analystes restent donc prudents sur la perspective d'un redressement durable, s'attendant plutôt à un chemin parsemé d'embûches au vu des incertitudes entourant la santé de l'économie et l'évolution des politiques monétaires.



La séance de lundi devrait rester calme grâce à un agenda vide de tout indicateur économique, mais la semaine à venir pourrait apporter un peu de clarté sur bon nombre de sujets.



L'un des éléments à surveiller au cours des prochains jours sera une nouvelle fois l'évolution de l'inflation, qui reste l'une des principales préoccupations des marchés.



Les investisseurs seront à l'affût de nouveaux signes de tensions sur les prix avec la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui seront suivis vendredi par ceux des prix à la consommation mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux Etats-Unis.



Dans l'ensemble, les acteurs de marché se disent que les récentes tensions apparues dans le secteur bancaire vont contribuer à resserrer les conditions financières, de sorte que moins d'actions seront nécessaires de la part des banques centrales.



Mais les sévères turbulences essuyées par le secteur bancaire pourraient aussi accroître significativement les risques de récession.



Dans ce contexte, les investisseurs savent que le calendrier et la vitesse d'éventuelles baisses de taux dépendront de l'ampleur du ralentissement économique, mais surtout de l'évolution des risques inflationnistes.



Dans l'immédiat, le rebond des Bourses européennes devrait s'inscrire dans le sillage du mouvement de hausse amorcé par Wall Street vendredi, et qui s'est en partie propagé à l'Asie ce lundi.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait un gain de quasiment 0,5% en fin de séance mais la tendance était bien différente à Shanghai, où le CSI perdait 0,4%.



Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans, toujours très suivi par les investisseurs, remonte autour de 3,38% après être passé sous le seuil de 3,30% vendredi.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.