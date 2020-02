Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC 40, plus dynamique, revient sur les 5.900 pts Cercle Finance • 04/02/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Après plusieurs séances moroses, qui ont vu le CAC 40 plonger sous les 5.810 points, la Bourse de Paris semble partie pour confirmer sa dynamique de redressement, initiée hier, dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques sur fond d'accalmie apparente dans le dossier du coronavirus. Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 avance de +1,2%. Il s'affiche tout près des 5.900 points, abandonnés en fin de semaine dernière. 'L'indice CAC 40 reste en phase de correction avec un premier niveau d'assise à 5.750 points soit la base inférieure de la moyenne mobile à 90 jours. A scénario positif, un net rebond technique sur ce support majeur des 5.750 points pourrait occasionner un véritable changement de configuration à court terme. Sans cette figure de 'double down', l'indice CAC 40 devrait rester cantonné dans un large couloir d'indécision entre 5.820 et 5.870 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink. Du côté des données statistiques du jour, le solde général d'exécution du budget de l'État français s'établit à -92,8 milliards d'euros au 31 décembre 2019, contre - 76 milliards à fin décembre 2018, d'après les données communiquées par le Ministère de l'Action et des Comptes Publics. 'Ce déficit budgétaire est conforme aux résultats provisoires communiqués le 15 janvier 2020 et s'inscrit donc en amélioration de 4,9 milliards d'euros par rapport à celui prévu dans la loi de finances rectificative', précise Bercy. Du reste, l'agenda économique s'annonce peu fourni aujourd'hui, seuls les chiffres des commandes à l'industrie aux États-Unis et des prix à la production en zone euro devant être publiés. Du côté des valeurs, on retiendra notamment qu'Atos annonce avoir réalisé la cession d'environ 23,9 millions d'actions Worldline, pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Annoncé hier soir, le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle s'établit à 1 442,3 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 2019-2020 en croissance de + 2,5 % en données publiées (+ 0,6 % en données comparables). Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre affiche une croissance de + 4,6 % en données publiées et + 2,4 % en données comparables. 'L'évolution de l'activité du 1er semestre, en deçà des attentes initiales du groupe en Europe, l'impact des campagnes agricoles délicates de l'été et de l'automne 2019 ainsi que l'alerte sanitaire aux Etats-Unis limiteront les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle courante du groupe en 2019-2020 au bas de la fourchette communiquée en octobre 2019', indique le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.