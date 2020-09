Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC 40 en légère baisse, retour vers 5.025 points Cercle Finance • 10/09/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris démarre cette journée légèrement dans le rouge, dans l'attente de la conclusion de la réunion de la BCE et de la conférence de presse de Christine Lagarde, en début d'après-midi. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,4%. Il s'affiche à 5.025 points. 'Il sera difficile pour Mme Lagarde de réaliser des annonces aussi symboliques et importantes que M. Powell lors de Jackson Hole. La BCE ne fait que commencer sa revue stratégique et il est trop tôt pour faire des annonces', estimait Aurel BGC en début de semaine. 'Par contre, la présidente de la BCE sera attendue sur les modalités d'utilisation du PEPP et les projections économiques de ses équipes. La devise européenne devrait rester sensible à une présentation qui restera encore 'ultra-accommodante'', poursuivait le bureau d'études. Du côté des statistiques du jour, en juillet 2020 en France, la production continue de se redresser dans l'industrie manufacturière (+4,5% après +14,8% en juin), comme dans l'ensemble de l'industrie (+3,8% après +13% en juin), selon les données CVS-CJO de l'Insee. Par rapport à février (dernier mois avant le début du confinement), la production reste néanmoins en retrait sensible dans l'industrie manufacturière (-7,9%), comme dans l'ensemble de l'industrie (-7,1%). Cet après-midi, du côté des États-Unis, ce sont les inscriptions au chômage, les prix à la production industrielle et les stocks de pétrole qui seront connus. Dans l'actualité des valeurs, à la suite de l'annonce du 29 juillet, Air Liquide indique avoir signé un accord avec Sasol en vue de l'acquisition par le groupe français de gaz industriels du plus grand site de production d'oxygène au monde situé à Secunda en Afrique du Sud. Selon cet accord, Air Liquide détiendra et exploitera les 16 unités de séparation des gaz de l'air de ce site, en complément de l'unité qu'il y opère déjà actuellement. Il fournira différents gaz à Sasol dans le cadre d'un contrat de long terme d'une durée initiale de 15 ans. Casino indique que le conseil d'administration de Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), sa filiale au Brésil, a approuvé le lancement d'une étude en vue de séparer son activité de cash and carry (Assaí) d'avec le reste de ses activités. Jacquet Metal publie un résultat net part du groupe de -15 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre +18 millions un an auparavant, et un EBITDA courant de 19 millions, soit une marge de 2,6% du chiffre d'affaires contre 5,3% au premier semestre 2019. Déclarant 'observer, à l'occasion de cette rentrée de septembre, une amélioration de tendance pour l'ensemble de ses métiers', Econocom prévoit une baisse plus limitée de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, 'd'au plus -6%' à normes et périmètre constants.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.