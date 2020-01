Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC 40 de retour vers les 6.000 points Cercle Finance • 03/01/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce vendredi matin, revenant en direction des 6.000 points, dans des volumes qui restent cependant assez faibles, ces deux journées calées entre le Jour de l'an et le week-end n'ayant manifestement pas fait se déplacer les foules. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,6%, pour s'afficher à 6.009 points. 'Malgré tout, la tendance reste haussière en direction de la résistance majeure de 2007 à 6.156 points', estiment ce matin les équipes de Kiplink. L'actualité macroéconomique du jour est une nouvelle fois dominée par les faits et gestes de Donald Trump, après la mort du général Qassem Soleimani, un général iranien tué par une frappe américaine menée cette nuit, sur ordre du président des États-Unis. Une opération saluée par ce dernier par la publication, sur Twitter... de l'image (pixelisée !) d'un drapeau américain. Résultat ? Le pétrole (+4% pour le Brent et le WTI) et l'or (+1%) grimpent. L'euro, pour sa part, recule de -0,3%, à 1,1142 dollar. Du côté des données statistiques, sr un an, la hausse des prix à la consommation en France accélérerait à +1,4% en décembre 2019, après +1% le mois précédent, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2020. Cette nette hausse de l'inflation résulterait principalement d'un rebond marqué des prix de l'énergie, ainsi que de la moindre baisse des prix des produits manufacturés et de la légère accélération des prix des services. La publication, aux États-Unis dans l'après-midi, de l'indice ISM manufacturier permettra en particulier aux investisseurs de se faire une idée de l'état de la conjoncture après plusieurs journée de relâche au niveau des indicateurs. Dans l'actualité des valeurs, Veolia annonce un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation à Gum Springs, en Arkansas, transaction évaluée à 250 millions de dollars et dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2020. Via un communiqué publié hier soir, l'Olympique lyonnais réaffirme son souhait, 'comme à l'été 2019', de conserver Moussa Dembélé, attaquant de l'équipe professionnelle masculine. 'Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir', indique le club 'porté' par OL Groupe, alors que des rumeurs d'intérêts d'autres clubs européens circulent dans la presse.

