Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC 40 de retour vers l'équilibre Cercle Finance • 14/01/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris revient, peu avant 11 heures, tout près de son niveau d'équilibre, après une ouverture dans le rouge. En effet, après s'être affiché à 5.990 points quelques minutes après l'ouverture, le CAC 40 revient doucement sur les 6.035 points. La Bourse de Paris continue ainsi de reprendre son souffle avant le début de la saison des résultats. Le marché parisien avait déjà terminé autour de l'équilibre hier, les investisseurs n'ayant pas su tirer profit de la hausse des indices américains qui ont atteint de nouveaux records absolus lundi à New York. L'intérêt des investisseurs va se tourner à partir d'aujourd'hui sur la saison des résultats d'entreprises, dont les géants bancaires américains JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo donneront le coup d'envoi à partir de la mi-journée. 'Pour la troisième séance consécutive, l'indice parisien n'a pas réussi à maintenir son plus haut du jour (6.060 points hier), reculant encore en seconde partie de séance pour se poser finalement en clôture sur la résistance majeure des 6.035 points. Dans ce contexte, la zone neutre des 6035/6085 points pèse sur la tendance haussière court terme, pour tester rapidement la barre des 6.100 points, l'indice CAC 40 devra sortir au plus vite de ce niveau de congestion', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Autre sujet d'attention, l'évolution de l'inflation aux États-Unis, dont une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire. Dans ce contexte, les investisseurs seront très attentifs à la publication, en tout début d'après-midi, des chiffres des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de décembre. En attendant, du côté des changes, l'euro est stable. C'est également le cas du Brent. Du côté des valeurs, le groupe PSA pourrait supprimer jusqu'à 4.100 emplois chez Opel, indique une personne proche du dossier interrogée par Bloomberg. Il souhaite réduire les effectifs pour faire face à la baisse des ventes et à des problèmes technologiques. Opel devrait supprimer au moins 2.100 postes d'ici 2025 et pourrait réaliser deux vagues de réduction d'effectifs de 1.000 emplois en 2027 et 2029, selon Bloomberg. Le groupe Nissan a diffusé ce matin un communiqué suite aux informations spéculatives sur sa position envers l'Alliance. 'Contrairement aux affirmations des articles, Nissan n'envisage nullement la dissolution de l'Alliance', indique le groupe. 'Nissan, Renault et Mitsubishi Motors ont mis en place l'Alliance Operating Board (AOB) en mars 2019 en tant que fondement de l'amélioration continue et du fondement du succès futur', rajoute le groupe.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.