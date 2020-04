Marché : le CAC 40 dans le rouge, retour vers 4.330 points

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'affiche en baisse ce mercredi, abandonnant une partie de ses gains des deux séances précédentes, les investisseurs hésitant à poursuivre le récent rebond dans un contexte sanitaire qui apparaît toujours très tendu.

Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -2,3%, et s'affiche à 4.330 points.

'Le maintien de la moyenne mobile de court terme reste déterminant. On suivra la bonne tenue des supports graduels à 4.405, 4.310 et 4.250 points, soit une marge de sécurité significative avant de retomber éventuellement sur le support majeur des 4.200 points', relèvent les équipes de Kiplink.

Après plusieurs semaines difficiles, les marchés d'actions avaient réussi à reprendre quelques couleurs depuis le début de la semaine grâce à une série de chiffres encourageants dans la lutte contre l'épidémie de nouveau coronavirus.

'Nous continuons d'observer des signes évoquant un pic de contaminations aux États-Unis, où la croissance des nouvelles infections est désormais inférieure à 10%, rappelle ainsi Danske Bank. En Europe aussi, l'amélioration se poursuit avec une nette tendance à la baisse des décès en Italie et dans d'autres pays - à l'exception du Royaume-Uni - où les taux de nouvelles infections sont repassés en-dessous des 5%.'

Cependant, le Japon a décidé de déclencher l'état d'urgence sanitaire, la Chine renforce ses mesures anti-pandémie, et la ville de New York doit faire face à un nombre record de victimes. Quant à la France, elle compte plus de 10.000 morts : autant d'éléments qui montrent que le problème du Covid-19 est loin d'être réglé.

Du côté des statistiques du jour, le calendrier est assez 'light'. On prendra ainsi connaissance, cet après-midi, du niveau des stocks de pétrole américains.

Dans l'actualité des valeurs, le groupe PSA annonce ce matin la signature d'un accord avec 4 organisations syndicales représentatives sur 5, représentant plus de 80% des salariés. Cet accord prévoit 'la mise en place du protocole des mesures sanitaires renforcées, construit et validé avec les équipes médicales, en concertation avec les organisations syndicales, et contrôlé par des auditeurs', la création d'un fonds de solidarité pour garantir une rémunération à 100% à tous les salariés, et une adaptation possible du calendrier de fermeture annuelle des sites, 'avec une garantie de 12 jours consécutifs de congés entre le 1er juillet et le 31 août'.

Face à la crise sanitaire, Crédit Agricole annonce dédier 20 millions d'euros pour financer des mesures pour protéger les personnes âgées, soutenir les soignants dans les Ehpad et les auxiliaires de vie à domicile qui sont engagés à leurs côtés.

Compte tenu du contexte inédit et incertain à l'échelle internationale et conformément aux recommandations de l'Etat Français, la société d'investissement Eurazeo annonce avoir décidé de suspendre le versement du dividende au titre de 2019.

Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions, en groupement (50/50) avec Johann Bunte Bauunternehmung, annonce avoir finalisé le financement et signé le contrat de partenariat public-privé (PPP) de l'autoroute A3 en Allemagne, d'une durée de trente ans.