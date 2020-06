Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le CAC 40 avance, retour vers 4.970 points Cercle Finance • 26/06/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche en nette hausse ce matin, au lendemain d'une nette progression à New York, dopée par les valeurs bancaires et la promesse d'un assouplissement de la 'règle Volcker'. Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +1%. Il s'affiche à 4.965 points. Wall Street s'était envolée au cours de la dernière demi-heure de transactions hier soir, les investisseurs ayant bien accueilli la confirmation par les régulateurs de leur volonté d'assouplir significativement la 'règle Volcker' qui limite la spéculation bancaire. Les banques devraient donc être autorisées à accroître nettement leurs prises de risques via des 'hedge funds' et divers fonds de capital-risque en mobilisant beaucoup moins de fonds propres. 'La tendance haussière n'a pas été réellement affectée par les derniers mouvements volatiles, d'autant que techniquement, les moyennes mobiles de court et long terme agissent comme premier soutien sur la zone des 4.880/4.910 points. L'indice parisien va devoir réagir pour renouer avec les 5.000 points et bien davantage pour casser cette fameuse résistance des 5.040 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink. 'Le moral du marché reste malgré tout inégal, préviennent les analystes de la banque danoise Danske Bank. Les cas de Covid-19 aux États-Unis ont atteint hier de nouveaux plus hauts journaliers en dépassant les niveaux du mois d'avril et plusieurs Etats sont désormais menacés par l'apparition d'une seconde vague du virus', s'inquiète la banque scandinave. La poignée de statistiques qui seront dévoilées dans la journée parviendront peut-être à apaiser les opérateurs. Les chiffres des dépenses des ménages américains, attendues en début d'après-midi, devraient en effet avoir opéré un solide rebond en mai après deux mois consécutifs de forte baisse, confirmant le redémarrage de la consommation aux États-Unis. En attendant, on a appris qu'en juin 2020, avec la poursuite du déconfinement, la confiance des ménages dans la situation économique en France rebondit au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne quatre points à 97, niveau néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période (100). Dans l'actualité des valeurs, Bouygues Telecom annonce avoir signé un protocole d'exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l'acquisition de l'opérateur alternatif Euro-Information Telecom et la conclusion d'un partenariat de distribution exclusif avec le Crédit Mutuel et le CIC. Le prix d'acquisition comprend une part fixe de 530 millions d'euros payable au closing (attendu d'ici fin 2020) et une part complémentaire entre 140 et 325 millions, conditionnée à l'atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années. Air France-KLM annonce l'obtention par son entité néerlandaise KLM d'un financement de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais, financement qui lui 'permettra de surmonter l'actuelle crise du Covid-19 et de préparer l'avenir'. Carrefour a annoncé jeudi soir qu'à l'issue de la période d'option ouverte du 10 au 23 juin inclus, ses actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2019 en actions ont représenté environ 69% des actions.

