Marché : le CAC 40 avance légèrement, approche les 4.950 pts

(CercleFinance.com) - Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre la journée en légère hausse, dans le sillage de Wall Street, où le S&P 500 a établi de nouveaux records absolus hier. Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +0,2%. Il s'affiche ainsi à 4.945 points. 'Une force de rappel replace l'indice CAC 40 en situation passive, proche de sa moyenne mobile de court terme à 4.955 points. Une situation technique qui permet à l'indice phare de conserver, pour le moment, une légère tendance haussière', commentent ce matin les équipes de Kiplink. A New York, le S&P et le Nasdaq ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques mardi, effaçant l'intégralité des pertes accumulées depuis l'apparition de la crise du coronavirus, à la fin du mois de février. 'Les solides chiffres du marché immobilier ont soutenu l'appétit pour le risque vis-à-vis des valeurs liées au logement', explique-t-on chez Danske Bank. Les investisseurs seront attentifs ce mercredi à la publication du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait fournir de précieuses indications en vue de la proche réunion de la banque centrale, prévue à la mi-septembre. En attendant, on a appris que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1% en juillet, un taux en hausse de 0,4 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS, alors que le consensus attendait un taux stable à 0,6%. En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est accru de 0,3 point à 1,1% le mois dernier, accélération qui provient d'abord de l'habillement, des prix à la pompe, de l'ameublement et de l'entretien ménager. Dans l'actualité des valeurs, Lagardère Capital & Management et Groupe Arnault annoncent que le conseil d'administration de Financière Agache, filiale de Groupe Arnault, s'est réuni pour approuver l'investissement au sein de Lagardère Capital & Management annoncé le 25 mai dernier. La réalisation de cet investissement interviendra début septembre, après levée des dernières conditions suspensives en cours de finalisation. Financière Agache détiendra alors environ 27% du capital de Lagardère Capital & Management. CIS annonce que sa filiale algérienne a remporté de nouveaux contrats portant sur la gestion hôtelière de deux bases-vie dans le Sud algérien. Elle assurera ainsi, pour trois ans, les services de restauration et d'hôtellerie pour plus de 1000 personnes. L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives d'un maximum de 1,5 million ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

