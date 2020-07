Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : le bras de fer sino-américain pèse toujours Cercle Finance • 24/07/2020 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse vendredi matin, victime une nouvelle fois des tensions sino-américaines après la décision de Pékin de fermer le consulat américain de Chengdu. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - lâche 53 points à 4977 points, synonyme a priori d'une ouverture en net repli. Selon des sources officielles, le ministère chinois des affaires étrangères a informé l'ambassade des Etats-Unis en Chine de sa décision de retirer son consentement pour le fonctionnement du consulat général de Chengdu, dans le centre du pays. Pékin dit vouloir répliquer à la provocation 'unilatérale' lancée par Washington cette semaine en exigeant la fermeture du consulat chinois de Houston. Pour les responsables chinois, ce sont les Etats-Unis qui sont 'responsables' de la situation. 'Nous exhortons une nouvelle fois les Etats-Unis à retirer immédiatement sa mauvaise décision et à créer des conditions nécessaires pour ramener les relations bilatérales sur la bonne voie', indique Pékin. Ce regain de tension entre les deux premières économies mondiales ne pèse pas seulement sur la préouverture à Paris et en Europe, puisque les places boursières asiatiques, notamment en Chine, ont toutes creusé leurs pertes en réaction à la décision chinoise. Autre motif de prudence, le Parlement européen menace de ne pas approuver le prochain budget de l'Union européenne, qu'il estime ne pas être pas à la hauteur de la crise économique consécutive à l'épidémie de coronavirus. 'Les investisseurs semblent néanmoins se dire que le parlement ne cherchera pas à saper l'accord et qu'il se résignera à 'avaler cette amère pilule' si son alternative est un retour des fragilités budgétaires et de l'incertitude économique', explique Danske Bank. 'Nous partageons une certaine sympathie avec ce point de vue', explique la banque danoise. En attendant d'en savoir plus sur cette épineuse équation budgétaire, la séance en Europe sera principalement par les résultats des enquêtes mensuelles réalisées par IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen. Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis, où American Express, Honeywell et Verizon présenteront leurs comptes à l'heure du déjeuner.

