Marché : la zone euro toujours au ralenti

(CercleFinance.com) - En novembre, la version flash de l'indice d'activité global pour la zone euro calculé par IHS Markit s'est tassé à 50,3 points, son plus bas niveau en deux mois, après 50,6 points le mois précédent. Mais aussi des anticipations de 50,9 points. Le sous-indice relatif aux services passe de 52,2 à 51,5 points, son plus bas en dix mois, quand celui de l'industrie manufacturière remonte légèrement de 46,6 à 47,1 points, plus haut en trois mois. 'En novembre, l'économie de la zone euro est restée à l'arrêt pour le troisième mois consécutif', a commenté l'économiste principal d'IHS Markit, Chris Williamson, qui ajoute : 'Les timides signes de vie observés en France et en Allemagne, piliers de la zone euro, sont une heureuse nouvelle, de même que le fléchissement de la contraction de l'industrie manufacturière, mais le basculement du reste de la région dans une phase de repli, pour la première fois depuis 2013, est une nouvelle source d'inquiétude.'

