Marché: la volatilité confirme son grand retour information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 08:31

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue dans le vert lundi à l'ouverture dans le sillage du rebond opéré vendredi par Wall Street, même si les investisseurs devraient opter pour une certaine prudence au début d'une semaine qui s'annonce une nouvelle fois très dense.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse de 66 points à 7029 points, laissant entrevoir un timide redressement après la perte de 1,5% essuyée la semaine dernière.



Les investisseurs, qui avaient salué les bons résultats d'Apple vendredi, devraient se replonger dans ses inquiétudes du moment, à commencer par la perspective d'une hausse de taux aux Etats-Unis et la montée des tensions sur le plan géopolitiques.



Le brusque regain de volatilité sur les marchés d'actions depuis le début de l'année a pris par surprise de nombreux investisseurs, habitués à la trajectoire régulièrement haussière des Bourses, même en temps de pandémie.



Avec le retour de la volatilité, 2022 s'annonce plus complexe pour les investisseurs étant donné la réduction du soutien de la Réserve fédérale.



Dans ce contexte, bon nombre d'acteurs de marché devraient commencer à adopter une approche d'investissement plus active et procéder à des rotations actives au sein de leurs portefeuilles à mesure que les conditions évolueront.



Principal rendez-vous de la semaine, la réunion de politique monétaire de la BCE, jeudi, ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures de la part de l'institution.



'Les arguments en faveur de la normalisation de la politique monétaire de la BCE se renforcent mais une hausse des taux en 2022 est très peu probable', rappelle-t-on du côté de chez Generali Investments.



Les investisseurs comptent par ailleurs sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour dissiper leurs inquiétudes actuelles sur la conjoncture.



L'estimation rapide préliminaire du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, qui sera publiée aujourd'hui, devrait leur permettre d'en savoir plus sur l'impact d'Omicron au niveau de l'activité.



Du côté des résultats, plusieurs résultats de sociétés de premier plan figurent au programme des jours à venir avec notamment Alphabet, Amazon, AMD, ExxonMobil, Meta ou Nokia au menu.



Jusqu'ici, les entreprises ont publié des résultats supérieurs aux attentes, quoique dans une proportion inférieure aux trimestres précédents et davantage en ligne avec les tendances de long terme.