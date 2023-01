Marché: la trajectoire haussière se maintient information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement haussier mercredi dans l'espoir qu'une série d'indicateurs attendus en cours de séance confirmeront la tendance au net ralentissement de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - grignote trois petits points à 7083 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt positif.



Après une brève incursion au-delà des 7100 points hier après-midi, le marché parisien avait effacé une partie de ses gains pour terminer la séance sur une progression de 0,5% à 7077 points.



L'indice CAC 40 - qui maintient depuis le début de l'année une tendance haussière qui lui a permis de grimper de plus de 9% en 12 séances - s'est ainsi affranchi d'un nouveau palier de résistance, à 7030 points.



'On ne compte plus les paliers de hausse atteints ou débordés depuis les onze premières séances de l'année, dont une seule a fini en territoire négatif', rappellent les analystes graphiques de Kiplink.



D'après les professionnels, la réalisation du niveau cible des 7085 points - désormais bien trop proche pour ne pas être testé - constituerait l'aboutissement rapide d'un premier objectif de moyen terme.



La tendance pourrait néanmoins évoluer aujourd'hui après la publication d'une série d'indicateurs, dont plusieurs mesures-clé de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique.



Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la production est attendue sous le seuil des 7%, une première depuis le printemps 2021 sous l'effet du repli des prix de l'énergie et de la normalisation des chaines de production.



Au Royaume-Uni, le répit sur les prix de l'énergie devrait permettre de modérer un peu l'inflation, qui devrait malgré tout rester à deux chiffres.



Les investisseurs prendront aussi connaissance des chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro au titre du mois de décembre.



Hier, la Bourse de New York avait été plombée par la chute du titre Goldman Sachs suite à une publication de quatrième trimestre décevante ayant poussé les investisseurs à prendre quelques bénéfices.



Si le Dow Jones a lâché plus de 1,1%, le Nasdaq Composite a lui réussi à grappiller plus de 0,1%.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant un léger rebond à l'ouverture ce mercredi, avec des gains compris entre 0,2% et 0,3%.



Malgré le redressement des actions européennes, les rendements obligataires se détendent, avec un repli en direction de 2,08% pour le Bund allemand à dix ans et un recul de la même ampleur pour les OAT françaises.



Sur le marché des devises, l'euro se raffermit au-delà de 1,08 face au dollar.



Les cours sur le marché du pétrole sont peu changés en attendant la parution, demain, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis, le baril de brut léger américain progressant actuellement de 1,1% à 81,1 dollars.