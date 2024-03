Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la tentation des prises de bénéfices est grande information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note négative vendredi, les investisseurs jouant la carte de la prudence alors que les marchés ont établi de nouveaux plus hauts historiques hier.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison avril - sur l'indice CAC 40 recule de 33,5 points à 8171 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette affiche à ce stade un gain symbolique de l'ordre de 0,2%.



Les places boursières mondiales s'apprêtent à finir tranquillement une semaine essentiellement marquée par la confirmation de la tonalité accommodante de la Fed.



Depuis quelques semaines, les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle après une séquence haussière alimentée par la confiance dans les perspectives économiques et la vigueur du compartiment technologique.



Wall Street a certes réussi à aligner hier soir une troisième séance de hausse consécutive, avec de nouveaux records à la clé, mais la tendance a faibli en fin de séance.



Sur le plan technique, le CAC 40 a encore buté hier sur la zone des 8250 points, considérée comme un niveau clé, mais aussi comme une cible pour des prises de profits pour certains traders.



La tentation des prises de bénéfices est grande face aux valorisations élevées du moment, qui pourraient pousser les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.



'Il y aura bien-sûr une respiration du marché. C'est nécessaire après la hausse spectaculaire de ce début d'année', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A long terme, nous restons convaincus que la tendance de fond est haussière', tempère toutefois l'analyste.



Un point de vue partagé par Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, qui n'est pourtant pas connu pour être le stratège le plus 'bullish' (optimiste) de la place parisienne.



Selon l'analyste, le potentiel d'appréciation de l'indice parisien reste encore important, avec en ligne de mire le niveau plus psychologique que technique des 10.000 points.



'Je pense évidemment que nous n'irons pas en ligne droite sur ces niveaux mais ce sont des objectifs réalisables à un horizon de moyen terme', a-t-il indiqué à Cercle Finance.



Si cette dernière séance de la semaine s'annonce relativement peu chargée en données économiques, les investisseurs se concentreront tout de même sur l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui paraîtra dans la matinée.



La statistique, qui a continué de se détériorer en ce début d'année, ne devrait pas encore signaler de franche reprise de l'activité, mais pourrait laisser entrevoir une stabilisation aux bas niveaux actuels.





