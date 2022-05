Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: la tendance plombée par des statistiques chinoises information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 08:32

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter la première séance de la semaine en léger recul, de mauvaises statistiques chinoises étant venues renforcer les craintes d'un ralentissement marqué de la croissance économique mondiale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance mai - cède 34,5 points à 6311 points, annonçant un début de séance sur un modeste repli.



Les marchés asiatiques ont été freinés ce lundi par les derniers indicateurs en provenance de Chine, qui ont montré une contraction de 2,9% de la production industrielle du pays en avril, sur fond de résurgence de l'épidémie de Covid.



Les statistiques officielles publiées dans la matinée montrent aussi que les ventes au détail de biens de consommation ont chuté de 11,1% en glissement annuel le mois dernier.



Un porte-parole du Bureau d'Etat des statistiques (BES) a évoqué des impacts 'de courte durée et externes' liés à la situation sanitaire, mais l'accumulation des signes de ralentissement de la deuxième économie mondiale commencent à inquiéter les investisseurs.



Le risque d'une réapparition de la 'stagflation', qui viendrait peser sur la consommation et les marges des entreprises, est désormais la question qui court sur toutes les lèvres et occupe tous les esprits.



'C'est une situation où la croissance est molle, voire négative, combinée à une inflation importante', rappelle Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



'Cela est extrêmement négatif pour les économies mondiales et rend également difficile les interventions de banques centrales', souligne le professionnel.



La semaine qui débute s'annonce une nouvelle fois très animée pour les marchés financiers, qui devront digérer une nouvelle salve d'indicateurs macro-économiques de premier plan.



Les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis, ainsi la première estimation du PIB de la zone euro au premier trimestre, prévus demain, seront en particulier suivis de près.



Les interventions, demain, du patron de la Fed Jerome Powell et de la présidente de la BCE Christine Lagarde à l'occasion de deux conférences économiques seront également surveillées par les intervenants de marché.



Coté résultats, la saison des publications trimestrielles touche à sa fin, même si quelques retardataires comme Ryanair, Walmart, Home Depot, Vodafone ou Cisco ont prévu de dévoiler leurs comptes dans les jours qui viennent.



Vendredi, le marché parisien avait réussi à achever la dernière séance de la semaine sur une hausse de 2,5% à 6362 points, son meilleur score de clôture depuis le 5 mai, soit un gain hebdomadaire de 1,7%.



Si ce redressement a permis de mettre fin à la séquence de forte baisse qui touchait l'indice parisien depuis début avril, le CAC semble pour l'instant peiner à trouver une zone de stabilité et renouer avec une véritable sérénité.