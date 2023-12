Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la 'tech' devrait garder la forme en 2024 (Wedbush) information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Les valeurs technologiques devraient continuer leur progression en 2024 à la faveur du développement de l'intelligence artificielle et de la vigueur du 'cloud', pronostique Wedbush Securities.



Le courtier américain dit prévoir une hausse de 25% pour les titres issus de la technologie l'an prochain à Wall Street, estimant que les investisseurs sous-estiment la bonne santé du secteur.



'S'il est vrai que les budgets dédiés à l'informatique ne devraient que modérément progresser en 2024, nous pensons que les investissements dans le 'cloud' et l'IA augmenteront de 20% à 25% l'an prochain', explique Dan Ives, l'analyste vedette du broker.



Dans une note, ce dernier s'en tient à sa théorie selon laquelle l'IA constitue le bouleversement technologique le plus significatif depuis l'émergence de l'Internet, en 1995.



Il ajoute que Wall Street tend à ne pas bien mesurer toutes les implications de la vague d'investissement de 1.000 milliards de dollars qui va déferler dans le domaine au cours des dix ans à venir, ainsi que ses conséquences pour des fabricants de puces comme Nvidia ou des concepteurs de logiciels tels que Microsoft.



'Nous pensons que c'est désormais l'ensemble du secteur qui va se joindre aux 'Sept Magnifiques' dans un rally boursier qui sera soutenu par l'IA', conclut le professionnel.



Ses valeurs préférées, dans cette optique, sont Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Palo Alto, Palantir, Zscaler, CyberArk, Crowdstrike et MongoDB.



Le secteur de la hi-tech a été de loin la grande vedette de Wall Street cette année. Avec un gain de presque 57%, il a largement surperformé les dix autres grands secteurs du S&P 500 et permis à l'indice Nasdaq Composite de s'envoler de 44%.



Etant donné le poids du secteur technologique, qui représente plus de 27% de la capitalisation boursière du S&P 500, sa croissance est considérée comme essentielle à la progression de Wall Street.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.