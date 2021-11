Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la stagnation prédomine en Europe après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Alors que les principales places continentales végètent près de leurs équilibres (stagnation à Paris et +0,1% à Francfort), Londres se distingue avec un recul de 0,4%, sur fond de données inflationnistes préoccupantes. Selon l'office national de statistiques, les prix à la consommation au Royaume Uni ont en effet grimpé à un rythme annuel de 4,2% en octobre, un taux donc en forte progression de 1,1 point par rapport à celui du mois précédent. 'Couplé à la publication d'hier sur le marché du travail, le bond plus important que prévu de l'inflation de l'IPC en octobre rend encore plus probable une hausse des taux d'intérêt en décembre', prévient Capital Economics. 'Cela dit, nous pensons toujours que les marchés vont trop loin en pronostiquant des taux d'intérêt atteignant 1,00-1,25% d'ici la fin de l'année prochaine', tempère toutefois le bureau d'analyste économique. De son côté, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 4,1% en octobre, contre 3,4% en septembre, selon Eurostat qui confirme donc son estimation rapide, tandis que celui de l'ensemble de l'UE est passé de 3,6% à 4,4% d'un mois sur l'autre. Dans l'actualité des valeurs, Siemens Healthineers brille à Francfort en s'adjugeant plus de 5%, après le relèvement par le fournisseur de technologies médicales de ses prévisions de croissance à moyen terme. Nokia grappille près de 1% sur l'OMX, alors que l'équipementier finlandais a annoncé son entrée sur le marché des logiciels SaaS avec le lancement d'une offre spécialement dédiée aux fournisseurs de services télécoms.

