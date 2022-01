Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: la séquence haussière se prolonge information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en territoire positif mardi matin, prolongeant sa séquence haussière qui a vu le CAC 40 atteindre de nouveaux sommets hier.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - progresse de 31 points à 7244,5 points, annonçant une ouverture plutôt positive.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un gain de 0,9% à 7217 points, soit un nouveau record de clôture, à l'occasion du premier jour de cotation de l'année.



Cette progression s'est toutefois faite dans des volumes relativement étroits, avec moins de 2,6 milliards d'euros échangés au cours de la journée, ce qui en fait l'un des scores les plus faibles pour une nouvelle année depuis 20 ans.



L'Euro STOXX 50 et le DAX ont profité d'une dynamique similaire, avec des gains respectifs de 0,8% et 0,9%, sans toutefois battre de nouveaux records.



Outre-Atlantique, l'exercice 2022 a également démarré du bon pied avec une hausse de près de 0,7% pour le Dow Jones et de 1,2% pour le Nasdaq Composite.



L'année a pourtant débuté par une lourde chute des bons du Trésor américains, notamment au niveau du T-Bond à 10 ans, dont le rendement a grimpé de 13 points de base pour atteindre 1,64% hier soir.



Ces tensions sur le compartiment obligataire pourrait finit par inquiéter les marchés car une hausse des taux réels réduit la valeur actualisée des flux de trésorerie, des dividendes et des bénéfices futurs.



Au chapitre macro-économique, les investisseurs attendent la parution, dans l'après-midi aux Etats-Unis, de l'indice ISM manufacturier attendu en léger repli sur le mois de décembre.



Les indices régionaux montrent que le moral reste élevé chez les industriels américains, moins exposés à la hausse des prix du gaz que leurs homologues européens.



L'indice ISM a d'ailleurs passé la majeure partie de l'année 2021 au-delà du seuil des 60 points.



Un flux de bonnes nouvelles permettait d'alimenter la dynamique favorable des marchés d'actions en ce début d'année, un scénario encourageant quand on sait que la tendance des premières séances de janvier détermine souvent l'orientation des Bourses pendant le reste de l'année.