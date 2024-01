Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la séquence baissière se prolonge en Europe information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont actuellement en net repli avec -1,3 % à Francfort, -1,4 % à Paris et -2 % à Londres.



Au cours d'une allocution ce jour, en marge du forum de Davos, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a douché les espoirs de baisse prochaine des taux en estimant qu'une baisse était ' probable ' mais... au mois de juin.



Par conséquent, le compartiment obligataire s'envole avec des US T-Bonds à 10 ans qui grimpent (+5pts) pour atteindre 4,11 %, tandis que le Bund de même échéance se tend de 5,7pts, vers 2,27 %.



Les investisseurs ont par ailleurs pris connaissance de nombreuses statistiques des deux côtés de l'Atlantique.



Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel s'est établi à 2,9% en décembre 2023 selon Eurostat, contre 2,4% en novembre.

Un an auparavant, il était de 9,2%.



Outre-Atlantique, les ventes au détail ont continué à solidement progresser en décembre, à un rythme plus soutenu que prévu, renforçant le scénario d'une croissance économique toujours robuste à la fin de l'année 2023.



Le Département du Commerce a annoncé mercredi que les ventes de détail avaient augmenté de 0,6% le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,4%



Par ailleurs, les prix à l'importation sont restés stables en décembre aux Etats-Unis, après un recul de 0,5 % le mois précédent, fait savoir le Département du travail.



Enfin, la production industrielle a augmenté plus que prévu en décembre aux Etats-Unis, portée par la bonne tenue de la fabrication de biens de consommation, a annoncé mercredi la Réserve fédérale.



La production industrielle totale a progressé de 0,1% le mois dernier, après être restée parfaitement stable (révisée de +0,3%) au mois de novembre.



Dans l'actualité des sociétés européennes, bp annonce l'acquisition de Getec Energie, l'un des principaux fournisseurs indépendants d'énergie pour les clients commerciaux et industriels (C&I) en Allemagne.



TechnipFMC annonce avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de bp pour le projet d'extension du champ Mad Dog. Pour rappel, TechnipFMC utilise le terme 'significatif' pour des contrats compris entre 75 et 250 millions de dollars.



GSK a annoncé mercredi avoir vendu près de 3,2% du capital de son ancienne filiale de produits de santé grand public Haleon dans le cadre d'un placement accéléré d'un montant d'environ 978 millions de livres (1,1 milliard d'euros).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.