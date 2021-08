Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la semaine s'annonce riche en indicateurs information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 08:32









(CercleFinance.com) - Rassurés par l'intervention bienveillante de Jerome Powell vendredi à Jackson Hole, les marchés boursiers vont pouvoir revenir cette semaine à l'un des sujets qu'ils maîtrisent le mieux: évaluer la santé de l'économie. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 0,5 point à 6678,5 points, signe avant-coureur d'une ouverture autour de l'équilibre. Le président de la Réserve fédérale a parfaitement réussi son exercice de communication vendredi en prévenant qu'un resserrement monétaire précipité risquerait d'occasionner d'importants dégâts au niveau de l'économie. Jerome Powell a su rassurer les investisseurs en affirmant que la Fed ne voyait la nécessité d'interrompre à l'heure actuelle son soutien monétaire à l'économie. Wall Street a manifesté toute sa bonne humeur après le discours du patron de la banque centrale, avec des indices new-yorkais qui ont déroulé une nouvelle série de records absolus vendredi à la clôture. Les investisseurs comptent maintenant sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours pour permettre de poursuivre la hausse des dernières semaines. Les intervenants de marché espèrent que les nombreux indicateurs attendus aux Etats-Unis et en Europe montreront que le vigoureux redressement économique amorcé depuis le début de l'année ne fléchit pas trop sous l'effet de l'impact du variant Delta. 'On observe une stabilité ou un modeste déclin entre juillet et août mais, à ce stade, la croissance séquentielle devrait rester soutenue au troisième trimestre', estiment les économistes d'Oddo BHF. 'Le quatrième trimestre serait plus à risque si la situation sanitaire ne s'améliorait pas', préviennent-ils toutefois. Comme toujours, le début du mois s'annonce chargé en publications de statistiques de premier plan. Véritable point d'orgue de la semaine, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis seront particulièrement scrutés en fin de semaine et les économistes tablent en moyenne sur 800.000 postes créés en août. Des indicateurs d'activité dans les secteurs manufacturier et des services seront également publiés en fin de semaine. Là encore, les investisseurs attendent des signes montrant que la croissance se maintient à de très hauts niveaux. L'évolution de l'inflation continuera également d'être surveillée de près avec la parution, aujourd'hui, des derniers chiffres des prix à la consommation en Allemagne. A noter que Bourse de Londres sera fermée aujourd'hui, la journée étant fériée au Royaume-Uni pour le 'Summer Bank Holiday'. Graphiquement, le CAC 40 est désormais parvenu à s'extraire de sa ligne de stabilité allant de 6650 à 6675 points, mais reste encore loin du seuil des 6735 points censé déclencher une accélération de son mouvement haussier. Cette situation pourrait toutefois être amenée à évoluer au cours des prochaines séances.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.