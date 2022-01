Marché: la semaine s'annonce riche en enseignements information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en léger repli lundi matin, les investisseurs se préparant à une semaine chargée entre résultats d'entreprises, indicateurs économiques et réunion de la Banque centrale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - passé sur l'échéance février - recule de 45 points à 7019 points, laissant augurer un début de séance prudent.



Les intervenants savent que cette semaine s'annonce potentiellement décisive avec de nombreux résultats trimestriels au programme, notamment dans le secteur technologique, entrecoupés d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Les publications des poids lourds Microsoft, Tesla et Apple seront particulièrement scrutées alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur la valorisation toujours très tendue de l'indice Nasdaq Composite.



L'indice technologique - qui évolue désormais en territoire de correction par rapport à ses plus hauts du mois de novembre (-14,2%) - affiche pour l'instant son pire mois boursier depuis octobre 2008, avec une perte de 12% depuis le 1er janvier.



Avec 106 sociétés du S&P 500 devant dévoiler leurs comptes, la semaine s'annonce comme la plus chargée de la saison des résultats aux Etats-Unis sachant plusieurs ténors industriels, dont Johnson & Johnson, GE ou McDonald's, ont également prévu de dévoiler leurs performances de 4ème trimestre.



La semaine sera également marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed, qui se tiendra mardi et mercredi.



Aucune annonce majeure n'est attendue ce mois-ci, mais les analystes se demandent si le rebond rapide de l'inflation ne va pas amener la banque centrale à relever ses taux dès le mois de mars.



Le consensus des économistes s'attend pour l'instant à quatre hausses de taux de la part de la Fed cette année, un changement de paradigme qui ne sera pas sans conséquence pour les marchés boursiers.



'Par conséquent, la tendance des actions ne sera plus tirée par l'expansion des multiples et devra s'appuyer exclusivement sur la croissance pure des bénéfices', prévient-on chez Columbia Threadneedle Investments.



En dépit de ces perspectives de resserrement monétaire, les taux sur le marché obligataire ont tendance à refluer et le taux d'intérêt sur la dette américaine à 10 ans se maintenait à 1,76% lundi, bien en-dessous de ses plus hauts de la semaine passée.



Dans ce contexte chargé, les investisseurs prendront également le temps de se pencher, dans la matinée, sur la publication des indices PMI 'flash' pour le mois de janvier en zone euro, qui devraient faire apparaître les premiers effets de la propagation du variant Omicron sur l'activité.