Marché: la semaine démarre sur un optimisme prudent information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 08:37

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi matin dans un climat d'optimisme prudent en vue de l'organisation d'un prochain sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine sur la question ukrainienne.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - désormais passé sur l'échéance mars - grimpe de 54,5 points à 6979,5 points, laissant entrevoir un début de semaine favorable.



Si la tension est encore montée d'un cran ce week-end en Ukraine, les investisseurs se montrent rassurés par les dernières déclarations de l'Elysée, selon lesquelles le président américain et son homologue russe auraient accepté le 'principe' d'un sommet.



Le contenu de cette réunion qui s'annonce cruciale devra être préparé par le le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov lors de leur rencontre prévue ce jeudi.



Les analystes se montrent plutôt optimistes au vu de ces derniers développements.



'La perspective d'une solution diplomatique à la crise demeure notre scénario de base', répète ainsi Larry Adam, le directeur des investissements du gestionnaire d'actifs américain Raymond James.



Chez IG, on souligne que les annonces ont permis aux 'futures' sur indices de repasser dans le vert en préouverture, mais également aux valeurs refuge de reculer et aux prix de l'énergie (pétrole et gaz) de fortement corriger.



'La volatilité est par ailleurs en forte baisse ce matin', fait remarquer Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Les marchés boursiers européens s'annoncent globalement peu actifs ce lundi, Wall Street devant rester fermée toute la journée pour le 'Washington's Birthday'.



En amont de la réunion cruciale entre Biden et Poutine, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée des derniers indices PMI 'flash' sur le Vieux Continent.



Après leur repli du mois de janvier, largement dû à l'impact de la vague Omicron, ces indicateurs d'activité devraient en partie se reprendre en février du fait de la récente amélioration de la situation sanitaire.