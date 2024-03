Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la semaine démarre dans la morosité information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans une certaine morosité (-0,3% à Londres, -0,5% à Paris, -0,1% à Francfort), une semaine qui sera écourtée sur de nombreuses places par la fermeture traditionnelle de Vendredi Saint.



Parmi les données macroéconomiques attendues d'ici jeudi soir en Europe, figurent notamment les indices du sentiment économique de la Commission européenne, ainsi que de nouvelles estimations des PIB en Espagne et au Royaume-Uni.



De l'autre côté de l'Atlantique, doit paraitre en particulier la dernière estimation de la croissance économique au quatrième trimestre 2023, pour laquelle Christopher Dembik attend une confirmation de l'estimation initiale de 3,2%.



'Nous tablons sur une croissance à 2% ce trimestre. Cela marque une nette décélération. Mais la performance est toujours très honorable surtout si on compare à l'Europe', poursuit le conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Côté valeurs, Kingfisher lâche 3% à Londres après la publication, au titre de son exercice clos fin janvier, d'un profit avant impôt ajusté en recul de 25% à 568 millions de livres sterling, et d'une fourchette-cible de 490-550 millions pour l'année en cours.



Ageas gagne près de 2% à Bruxelles, l'assureur ayant annoncé vendredi soir qu'il ne fera pas d'offre pour Direct Line Insurance Group, après les échecs de deux tentatives récentes d'établir un dialogue avec le conseil d'administration de ce groupe britannique.





