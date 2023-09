Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché: la semaine commence du bon pied information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 11:43









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent plutôt du bon pied (+0,3% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris) une semaine qui devrait être dominée par la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne.



'C'est la première fois depuis que la BCE a commencé de resserrer sa politique en juillet 2022 que la réunion du conseil des gouverneurs est aussi incertaine', constate Oddo BHF, soulignant qu'aucun officiel de l'institution n'a clairement pris position.



'Christine Lagarde et ses collègues auront de sombres données à envisager lorsqu'ils se réuniront à Francfort', pointe Capital Economics, qui s'attend néanmoins toujours à ce que la BCE augmente encore son taux de dépôt de 25 points de base à 4% jeudi.



'Après des hausses à neuf réunions consécutives pour un cumul de 425 points de base, nos économistes s'attendent à ce que la BCE fasse une pause, mais maintienne son biais de resserrement', pronostique pour sa part Barclays.



La semaine verra aussi paraitre nombre de données macroéconomiques en Europe, telles que l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ou la production industrielle dans la zone euro et au Royaume-Uni pour juillet.



Aux Etats-Unis aussi de nombreuses statistiques sont attendues, telles que celles de l'inflation, des ventes de détail ou de la production industrielle pour le mois d'août, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs.



Dans l'actualité des valeurs, JCDecaux se distingue à Paris en s'adjugeant près de 8%, soutenu par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe spécialisé dans la communication en extérieur.





