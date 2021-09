Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la semaine commence du bon pied information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine favorablement (+0,5% à Londres, +0,6% à Francfort, +0,3% à Paris), les propos plutôt rassurants de la présidente de la BCE, jeudi dernier, semblant continuer de soutenir la confiance des investisseurs. IG France rappelle que Christine Lagarde a précisé que 'durant les trois prochains mois l'institution procéderait à un recalibrage des rachats d'actifs mensuels, mais qu'il ne fallait pas voir cela comme un tapering'. Aucune donnée macroéconomique n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre, entre autres, l'inflation aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle américaines pour le mois d'août. 'Les marchés seront toujours attentifs à l'évolution du variant Delta, alors que la Chine voit une nouvelle hausse des infections et que certains Etats américains voient également une hausse du nombre de cas', ajoute IG France. Dans l'actualité des valeurs, Valneva plonge de plus de 30% à Paris, suite à la résiliation, par le gouvernement britannique, de l'accord de fourniture de son candidat vaccin contre la Covid-19, Londres prétendant que le groupe a manqué à ses obligations. Rolls-Royce reste stable à Londres après un accord portant sur la vente de 23,1% d'AirTanker Holdings Limited à Equitix Investment Management Limited, pour un produit de 189 millions de livres sterling qui servira à réduire sa dette nette. Novartis se maintient à son équilibre à Zurich, alors que la FDA des Etats-Unis a accepté d'examiner la demande d'approbation de son immunothérapie tislelizumab dans le traitement du cancer de l'oesophage.

