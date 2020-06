Marché : la semaine commence de bonne humeur

(CercleFinance.com) - Tandis que Francfort reste fermée en ce lundi de Pentecôte, les autres grandes places européennes commencent la semaine de bonne humeur (+1% à Londres, +1,1% à Paris), sur fond de données encourageantes dans l'industrie.

Le secteur manufacturier de la zone euro a enregistré une forte contraction en mai, mais le rythme de repli de l'activité des fabricants s'est nettement ralenti, au vu de l'indice PMI final qui s'est redressé de 33,4 en avril à 39,4 le mois dernier.

'La récession du secteur manufacturier de la zone euro semble avoir atteint son point culminant en avril', estime IHS Markit, ajoutant que la levée progressive des mesures de confinement au cours des prochains mois devrait stimuler la reprise du secteur industriel.

Il prévient toutefois que les chances d'un rebond de la croissance au cours des prochains mois s'avèrent 'limitées' du fait des mesures de distanciation physique, du fort taux de chômage et de la baisse des bénéfices des entreprises consécutifs à la crise du coronavirus.

De son côté, l'indice PMI du secteur manufacturier britannique, calculé par IHS Markit et le CIPS, s'est établi à 40,7 en donnée définitive au titre du mois écoulé, révisé par rapport à 40,6 en estimation flash, et à comparer à un plus bas historique de 32,6 en avril.

Dans les jours à venir, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des indices PMI composites, du taux de chômage et des ventes de détail en zone euro pour avril, ainsi que des décisions de politique monétaire de la BCE.

Aux Etats-Unis, la semaine verra notamment la publication des indices PMI et ISM pour mai, des commandes à l'industrie et de la balance commerciale pour avril, et surtout le rapport sur l'emploi du Département du Travail au titre du mois dernier.

Sur le front des valeurs, Ontex recule de 2,3% à Bruxelles, dans le sillage d'un abaissement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours ramené de 15,5 à 12 euros sur le titre du fabricant de produits d'hygiène.

AstraZeneca grappille 0,6% à Londres alors que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé l'approbation en Europe de son Lynparza dans le traitement des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique muté BRCA.