Marché: la semaine commence dans la prudence

(CercleFinance.com) - Alors que Wall Street doit rester portes closes ce lundi pour cause de Washington's Birthday, les Bourses européennes commencent la semaine dans une certaine prudence (+0,1% à Londres, mais -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris).



'Les anticipations de baisse des taux directeurs par la Réserve Fédérale cette année ont été revues fortement à la baisse par le marché dans le sillage des bons chiffres du PIB, de l'emploi et de l'inflation', souligne Christopher Dembik.



'Au début de l'année, le consensus de marché tablait sur une baisse des taux de 175 points de base à partir de mars. Ce n'est plus que 100 points de base désormais, à partir de juin', rappelle l'économiste de Pictet AM.



Dans ce contexte, les opérateurs se montrent prudents dans l'attente de nombreux rendez-vous en deuxième partie de semaine, dont le compte-rendu de la dernière réunion du FOMC, les indices PMI préliminaires ou encore l'inflation en zone euro.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Santander s'adjuge près de 2% à Madrid, l'établissement bancaire ayant déclaré ce lundi prévoir de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 1,46 milliard d'euros.



A Paris, Forvia (+3%) reçoit un accueil chaleureux pour ses résultats annuels, marqués par un retour de l'équipementier automobile à un bénéfice net, et accompagnés de l'annonce d'un plan de restructuration de ses activités en Europe.





