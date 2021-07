Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la semaine commence dans la déprime Cercle Finance • 19/07/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Minées par les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus, les Bourses européennes commencent dans la déprime (-2% à Londres, Francfort et Paris) une semaine qui verra notamment une réunion de la BCE et la montée en puissance des publications trimestrielles. 'Au Royaume Uni, le nombre de nouvelles infections signalées continue d'augmenter rapidement. Cependant, les admissions à l'hôpital continuent de s'accroitre à un taux inférieur à la moyenne', souligne Commerzbank. Aucune donnée n'est attendue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre les chiffres de la construction résidentielle et les indicateurs avancés du Conference Board aux Etats-Unis, ainsi que les PMI préliminaires et la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE. 'Alors que la banque centrale a surpris en publiant le 8 juillet les résultats de sa stratégie, sa communication doit être adaptée aux modifications annoncées', estime Aurel BGC, pour qui cette réunion est donc très attendue. La semaine sera aussi marquée par la montée en puissance des publications d'entreprises, avec par exemple IBM, Travelers, J&J, Coca-Cola, Intel et Honeywell aux Etats-Unis, ou encore Publicis et Unilever en Europe. Pour l'heure, Telecom Italia recule de plus de 3% à Milan, suite à une mise à jour de ses objectifs pour prendre en compte l'accord de distribution avec DAZN : il vise désormais une croissance d'environ 5% de ses revenus et de son EBITDA. SGS (Société Générale de Surveillance) perd près de 2% à Zurich, malgré la présentation d'un BPA en hausse de 59% au titre du premier semestre, pour un chiffre d'affaires en croissance de 17,9% à taux de change constants. Bekaert lâche près de 3% à Bruxelles, bien que le groupe industriel a indiqué qu'il publiera pour le premier semestre 'des résultats excellents, nettement supérieurs aux résultats des périodes précédentes et aux estimations du consensus'.

