Marché : la séance s'annonce plus animée que la veille

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin, prolongeant son repli limité de la veille en attendant la réouverture de Wall Street après le long week-end de Martin Luther King Day et la publication de quelques indicateurs, dont l'indice ZEW du moral des investisseurs en Allemagne. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - lâche 42,5 points à 6031,5 points, vraisemblablement synonyme d'une ouverture en territoire négatif. La séance s'annonce plus animée que la veille sur les marchés d'actions européens en perspective de la réouverture de Wall Street après un long week-end de trois jours. Pour l'instant, les contrats à terme suggèrent une reprise dans le rouge cet après-midi du côté de New York. A Paris, la lourdeur avait nettement dominé hier (-0,4%), le CAC ayant subi un 'pullback' technique suite à la séance technique des 'trois sorcières' particulièrement positive de vendredi dernier. Le marché parisien a consolidé dans le sillage des valeurs du luxe qui ont subi des prises de profit réduites au regard de leurs gains du début d'année. Les investisseurs seront notamment attentifs, aujourd'hui, à la publication de l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, qui devrait confirmer la tendance à l'amélioration de l'activité Outre-Rhin. Les intervenants pourraient également réagir à la publication, dans le courant de la matinée, des chiffres du marché de l'emploi au Royaume-Uni pour le mois de novembre. Sur le plan technique, les commentaires des analystes demeurent toujours aussi positifs, en dépit des records alignés ces dernières semaines. 'L'indice CAC 40 devrait poursuivre son ascension vers le point de résistance des 6180', assurent ainsi les équipes du gestionnaire parisien Kiplink Finance. Sur le marché pétrolier, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule ce matin de 0,8% à 58,1 dollars suite à l'intervention d'un groupe de rebelles armés en Libye et la fermeture d'une raffinerie en Irak.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.