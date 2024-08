Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: la séance s'annonce pauvre en indicateurs information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait modérément progresser mardi à l'ouverture, les investisseurs digérant le mouvement de hausse des derniers jours avant une session qui s'annonce calme.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grignote cinq petits points à 7534 points, laissant entrevoir un début de séance à peine positif.



Le marché parisien avait conclu la première séance de la semaine sur un gain de 0,7% à 7502 points, revenant ainsi au-dessus de son support majeur des 7500 points, un élément technique encourageant.



Les places boursières sont attendues calmes ce mardi, alors que de nombreux intervenants sont en congés d'été, une période creuse néanmoins susceptible d'accroître la volatilité sur les marchés.



Si la séance s'annonce assez pauvre en indicateurs macroéconomiques, hormis les derniers chiffres de l'inflation en zone euro attendus en fin de matinée, les éléments en mesure de faire bouger les cours ne manquent pas.



Le principal test à court terme se profilera vendredi avec le discours que prononcera Jerome Powell, le président de la Fed, à l'occasion du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole.



Les investisseurs continuent de parier que la Réserve fédérale abaissera ses taux dès septembre, certains opérateurs envisageant même une réduction de taux de 50 points de base.



La bonne tenue des récents indicateurs économiques aux Etats-Unis semble toutefois avoir affaibli le scénario d'un assouplissement monétaire trop important dans l'immédiat.



'Le soulagement constaté sur les marché depuis un peu plus d'une semaine et la dissipation des inquiétudes autour de la santé de l'économie américaine nous semblent sensés', écrivent les analystes de Capital Economics.



'Nous nous attendons donc à ce que le rebond des marchés d'actions se poursuivent', ajoutent-ils.



Jerome Powell pourrait toutefois continuer d'entretenir le flou sur les intentions de la Fed ce vendredi, ce qui pourrait servir d'excuse aux intervenants pour réduire leurs positions et retirer un peu d'argent de la table.



Les mois d'août, septembre et octobre constituent historiquement une mauvaise période de l'année pour les investisseurs, une dynamique particulièrement vraie cette année avec toutes les incertitudes qui se profilent à l'horizon.



L'approche de l'élection présidentielle du 7 novembre aux Etats-Unis risque par ailleurs d'accentuer la nervosité des investisseurs.



La Convention démocrate doit se poursuivre aujourd'hui à Chicago comme point d'orgue, l'intervention de l'ancien président Barack Obama et de sa femme Michelle.





