Marché : la séance la plus chargée de la saison des résultats

(CercleFinance.com) - Bien orientée ces dernières semaines, la Bourse de Paris devrait poursuivre sa trajectoire positive jeudi pour ce qui promet d'être la séance la plus chargée de la saison des résultats. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - avance de 26,5 points à 6276,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif. En Europe, de nombreux groupes de premiers plan tels qu'Airbus, BP, Capgemini, Nokia, Total ou STMicroelectronics ont dévoilé leurs comptes trimestriels dans la matinée. Aux Etats-Unis, la journée sera marquée par les publications de Merck, McDonald's, Caterpillar, ou encore Twitter. La saison des résultats s'est avérée plutôt favorable jusqu'à présent, ce qui a permis aux valeurs cycliques de prolonger le redressement à l'oeuvre depuis le début de l'année. Porté par les titres bancaires, le marché parisien a inscrit hier sa meilleure clôture annuelle, à 6307 points, mais les observateurs estiment qu'il est difficile d'évoquer un véritable 'rally' haussier au vu de la faiblesse des volumes. Les excellents résultats publiés hier soir par les géants américains de la 'tech' pourraient peut-être changer les choses. Facebook a en effet annoncé mercredi soir un quasi-doublement de son bénéfice net au premier trimestre, soit 3,3 dollars de profit par titre contre 2,6 dollars attendu, ce qui devrait lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets en Bourse aujourd'hui. Plus attendu encore, Apple a dévoilé un chiffre d'affaire de 89,6 milliards de dollars, contre un consensus de 77 milliards, boosté par la demande pour l'iPhone 12 et les ventes de services. Son profit par action ressort à 1,40 dollar, contre une estimation d'un dollar tout juste. Le groupe de Cupertino a prévu de relever en conséquence son dividende, mais l'annonce la plus spectaculaire est que le plan de rachat d'actions sera porté à 90 milliards de dollars. Hors séance, le titre Apple grimpait plus de 3%. La conférence de presse de Jerome Powell, le président de la Fed, n'a, elle, apporté aucun élément nouveau hier. Comme prévu, la Réserve fédérale va continuer son programme d'assouplissement quantitatif (QE) afin de maintenir les taux d'intérêt à long terme à un niveau très bas, malgré des signaux de reprise encourageants. En plus de l'avalanche de résultats prévue aujourd'hui, les investisseurs vont prendre connaissance de toute une série de statistiques qui leur permettront d'en savoir plus sur la santé de l'économie. Les intervenants de marché seront particulièrement attentifs à la parution, en tout début d'après-midi, de la première estimation du PIB américain de premier trimestre. A titre d'information, les prévisions établies par les analystes varient entre +5% et +10%, avec une estimation médiane qui ressort autour de 7%.

