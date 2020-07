Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Marché : la saison des résultats s'accélère Cercle Finance • 27/07/2020 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs semblant toujours à court de raisons pour acheter des actions avant l'avalanche de résultats prévue cette semaine. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 cède 0,5 point à 4952,5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent. Le marché parisien devrait débuter la journée sur une note très légèrement négative alors que la saison des résultats va nettement s'accélérer cette semaine. Aux Etats-Unis, près d'un tiers des sociétés de l'indice S&P 500 ont prévu de dévoiler leurs comptes trimestriels cette semaine, parmi lesquelles Amazon, Apple et Facebook. S'y ajouteront de nombreux poids lourds européens de la trempe de SAP ou AstraZeneca ainsi qu'une série de ténors de la cote parisienne dont Airbus, BNP Paribas et Sanofi. 'L'évolution de l'épidémie de Covid-19, la perspective d'un nouveau plan de soutien à l'économie aux Etats-Unis et les craintes grandissantes d'une nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine continueront également de donner le 'la' sur les marchés cette semaine', préviennent ce matin les équipes de Danske Bank. Du côté de Washington, les Républicains devraient rendre public aujourd'hui leur nouveau plan de soutien visant à faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Sur le plan macroéconomique, les investisseurs suivront avec attention la publication, jeudi, de la première estimation du PIB des Etats-Unis au titre du deuxième trimestre, ainsi que les dernières données économiques concernant l'activité en Europe, prévues en fin de semaine. Le marché parisien avait perdu 2,2% la semaine dernière et terminé la séance de vendredi sur des niveaux comparables à ceux des 16 ou 30 juin dernier. Pour l'instant, l'été boursier à Paris se résume donc à une quasi-stagnation de six semaines.

